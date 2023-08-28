Зеленський провів засідання Ставки: говорили про наступ, літаки та підготовку до зими

Президент Володимир Зеленський 28 серпня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили ситуацію на фронті, а також підготовку до зими.

«Сьогодні (28 серпня – ред.) максимальна увага до наступальних дій і забезпечення фронту зброєю, усім необхідним. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського», – йдеться в повідомленні президента за підсумками засідання.

За словами Зеленського, учасники Ставки верховного головнокомандувача обговорили реалізацію плану захисту критичної, енергетичної інфраструктури.

«Підготовка до зими. Розробка програми переходу на перспективні типи літаків», – пояснив президент.

Також Зеленський повідомив, що звіт щодо інспектування військово-лікарських комісій розглянуть на наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, а вже незабаром з’явилися повідомлення, що в селі підняли український прапор.

Роботине російські військові утримували з березня 2022 року. Це село невелике, площею всього 3 квадратні кілометри. До війни, за офіційними даними, там проживало менш як 500 осіб. Проте військові експерти неодноразово заявляли про важливість цього населеного пункту, оскільки він дозволяє контролювати автодорогу, яка веде до Токмака – великого логістичного хабу російської армії, міста з довоєнним населенням близько 30 тисяч людей.

Напередодні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що ЗСУ наблизилися до наступного прориву оборонних позицій військ РФ на Запорізькому напрямку.

За даними останнього зведення Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Запорізькому напрямку, зокрема, на Мелітопольському, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».