Радіо Свобода Weekly: В Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

Зеленський пропонує на час війни прирівняти корупцію до держзради

В Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради, що діятиме до кінця воєнного стану, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе», – сказав президент.

За словами глави держави, парламент отримає таку пропозицію в найближчий тиждень. Більше про це тут

Данілов про контрнаступ ЗСУ: «йде важко, але щодня крокуємо вперед»

Контрнаступ ЗСУ йде важко, але щодня є рух вперед до звільнення всіх територій України, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Якщо хтось вважав, що це якась легка прогулянка і дуже швидко можна досягати тих цілей, які ми ставимо перед собою – звільнення всіх наших територій, то майте на увазі, що ворог потужний, ворог має певну систему оборонних, захисних споруд, які він там зміг побудувати. І тому наше просування відбувається у той спосіб, в який можливо для того, щоб зберігати максимальну кількість наших військових живими і неушкодженими. Тому йде важко, але з кожним днем ми крокуємо вперед до звільнення всіх наших територій», – заявив секретар РНБО.

Данілов зауважив, що контрнаступ проходить за затвердженим планом, це дуже складна операція. Про це тут

Програш Росії, агенти ГУР, кримський міст, «смерть короля», Суровікін – велике інтерв'ю з Будановим

Чому комбінований шлях звільнення Криму – військова таємниця? Чому бонові загородження і затоплені пороми не допоможуть захистити Керченський міст? Скільки морських дронів запускає Україна для атак по флоту Росії? Чому агентів ГУР стало більше? Чому Росія ще не програла на полі бою, але стратегічно – так? Хто чекає «смерті короля»? На відео з годинником справжній Путін? Суровікін і Юдін були проти повномасштабного вторгнення? Навіщо головному розвіднику канарейки в кабінеті?

На ці запитання відповідає очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов. Дивіться про це у відео:

Монумент Батьківщина-мати: «русская женщина» чи українка?

Україна відсвяткувала День Незалежності – вперше із тризубом на щиті монументу в Києві, яким замінили герб СРСР. Також монументальну скульптуру – найвищу в Європі – вирішили перейменувати з «Батьківщина-мати» на «Україна-мати».

Це викликало гнів МЗС Росії та російських пропагандистів, один з яких назвав заміну радянського герба на тризуб «изнасилованием русской женщины». Але чи справді монумент був «русской женщиной»?

Прообразом постаменту була українська художниця, мати шістьох дітей, які співають українські козацькі пісні, а іншим прообразом була відома українська скульпторка, яка захоплювалась українською культурою. Читайте і дивіться про це за лінком

«Війна закінчиться, коли повернуться всі полонені». Інтерв'ю із Дмитром «Орестом» Козацьким

У вересні 2022 року на підконтрольну владі України територію із російського полону повернулися понад 200 людей, з них понад сотня – це «азовці». Повернувся тоді і Дмитро («Орест») Козацький.

Перед виходом із «Азовсталі» він виклав свої фото у соцмережі про життя захисників Маріуполя і дозволив поширювати їх, доки він перебуватиме у полоні. Ці фото, зроблені під час оборони оточеного заводу, облетіли весь світ. Вони показали хто і в яких умовах перебуває на «Азовсталі», і як армія РФ доруйновує підприємство, скидаючи на нього авіабомби і розстрілюючи його артилерією, намагаючись знищити оборонців Маріуполя.

Чи був Маріуполь готовим до масштабного вторгнення? Чому з «Азовсталі» хотіли евакуювати всіх цивільних? Що відбувалося в Оленівці? Про це та інше екскерівник пресслужби полку «Азов», а нині військовослужбовець ЗСУ Дмитро Козацький розповів Радіо Свобода. Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Приводом для цієї війни росіяни обрали історію»: Антон Дробович про радянську спадщину, здоровий глузд і майбутню перемогу

Чи підлягає радянська монументальна спадщина переосмисленню та апропріації? Куди переїдуть пам’ятники радянським воєначальникам? Як токсична версія історії провокує війну, і як війна впливає на розуміння минулого?

На ці та інші актуальні питання історичної політики в програмі Радіо Свобода «Історична Свобода» відповів голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович. Після початку масштабної російської агресії він пішов до лав Збройних сил України. А зараз відновлюється після поранення. Читайте і дивіться за лінком

«Покоління війни»: Ігор Гордійчук про нову генерацію ЗСУ, мотивацію ліцеїстів-богунівців та сучасних героїв

Своїх вихованців Герой України Ігор Гордійчук називає «поколінням війни». Під його керівництвом у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна зростає нова генерація Збройних сил України.

Ліцеїстів-богунівців набирають із 13 років і кількість охочих, які прагнуть стати на захист України, збільшилася з початком великої війни. Про це начальник ліцею, легендарний «Сумрак», розповів у інтерв’ю Радіо Свобода напередодні Дня Незалежності України. Текстова публікація тут

«Рубалися там жорстко» – комбриг Павло Паліса про битву за Бахмут

Битва за Бахмут. На даний момент це найбільш кровопролитна битва не лише за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а й у Європі з часів Другої світової війни, зазначає полковник Павло Паліса. Він командир 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр», яка обороняла Бахмут з лютого цього року. Він випускник командно-штабного коледжу армії США.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» поговорили з Павлом Палісою про бої за Бахмут, а також про західну та радянську військову тактику. Текстова публікація тут

Дівчина з монети: історія бердянки, яка закидала російський БТР «коктейлями Молотова»

Анастасія Попович – жителька Бердянська, яка закидала «коктейлями Молотова» російських окупантів на початку масштабного вторгнення РФ. Відео про це миттєво поширилося мережею, а Національний банк України викарбував цей момент на пам’ятній монеті.

Проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я» поспілкувався із «дівчиною з монети» і дізнався про події у місті на початку масштабного вторгнення Росії. А також про те, що довелося пережити Анастасії та її родині. Читайте і дивіться про це тут

З прапором України на російській бронетехніці: як поліцейський надихнув херсонців на спротив

5 березня 2022 року в мережі почало набирати популярності неймовірне відео з Херсону, на якому під час мітингу проти окупації чоловік з українським прапором застрибує на російський БТР, що рухається центральним проспектом міста. Натовп вибухає шаленим вибухом емоцій, підтримуючи сміливця. А вже наступного дня у десятках міст і сіл області люди виходять на нові багатотисячні мітинги проти окупантів і на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Тим сміливцем виявився херсонець Владислав Пастухов. Він каже, що хотів показати російській армії, що її не бояться і будуть чинити спротив. Той відчайдушний вчинок надихнув багатьох на тривалий спротив і став символом нескореного Херсону.

Що відбувалося в перші дні окупації Херсону? Чому не було страху? Про що говорили з полковником ФСБ? Де ще хочеться підняти український прапор з такими ж емоціями й що для цього треба робити? Про це Радіо Свобода розпитало Владислава Пастухова, який зараз служить в Об'єднаній штурмовій бригаді «Лють» на Донеччині. Читайте і дивіться про це за лінком

«Кров, піт, бруд. Романтики мало»: як працює аеророзвідка ЗСУ на півдні України, і що таке FPV-дрони

Українські військові тренуються і навчаються між бойовими завданнями. Бійці підрозділу аеророзвідки Дніпропетровської ОБр ТрО показали, як вдосконалюють свої навички неподалік передової.

Як використовують дрони-камікадзе і працюють снайпери ЗСУ в Запорізькій області, бачили журналісти проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії». Текстова публікація тут

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Історія українського Тризуба: від князів періоду України-Русі до щита «Батьківщини-матері» (фоторепортаж)

У виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві відкрили виставку «Знак на щиті» про історію українського Тризуба. Її проводять з нагоди заміни радянського герба на щиті монументу «Батьківщина-мати» на Тризуб.

Герб СРСР із серпом та молотом перебував на щиті протягом 40 років. На виставці, присвяченій Тризубу, представлені експонати, які є частиною історії державного символу – державні печатки та монети часів України-Русі, вишиванки, рушники та килими, а також щити та каски учасників Революції гідності із зображенням Тризуба. Ще один елемент експозиції – фрагмент радянського герба, який зняли зі щита «Батьківщини-матері».

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