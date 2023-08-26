Історія українського Тризуба: від князів періоду України-Русі до щита «Батьківщини-матері» (фоторепортаж)

У виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві відкрили виставку «Знак на щиті» про історію українського Тризуба. Її проводять з нагоди заміни радянського герба на щиті монументу «Батьківщина-мати» на український Тризуб, яку остаточно завершили 25 серпня. Герб СРСР із серпом та молотом перебував на щиті протягом останніх 40 років.

На виставці, присвяченій Тризубу, представлені експонати, які є частиною історії державного символу – державні печатки та монети часів України-Русі, вишиванки, рушники та килими, а також щити та каски учасників Революції гідності із зображенням Тризуба. Ще один елемент експозиції – фрагмент радянського герба, який зняли зі щита «Батьківщини-матері».