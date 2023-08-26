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Історія українського Тризуба: від князів періоду України-Русі до щита «Батьківщини-матері» (фоторепортаж)

У виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві відкрили виставку «Знак на щиті» про історію українського Тризуба. Її проводять з нагоди заміни радянського герба на щиті монументу «Батьківщина-мати» на український Тризуб, яку остаточно завершили 25 серпня. Герб СРСР із серпом та молотом перебував на щиті протягом останніх 40 років.

На виставці, присвяченій Тризубу, представлені експонати, які є частиною історії державного символу – державні печатки та монети часів України-Русі, вишиванки, рушники та килими, а також щити та каски учасників Революції гідності із зображенням Тризуба. Ще один елемент експозиції – фрагмент радянського герба, який зняли зі щита «Батьківщини-матері».

На виставці показані стародавні монети із зображенням Тризуба і описані факти з історії символу
1 На виставці показані стародавні монети із зображенням Тризуба і описані факти з історії символу
Колекція з понад 160 печаток доби Української Народної Республіки (УНР), періоду Української Держави Павла Скоропадського та з часу після проголошення у Львові 30 червня 1941 року Акту відновлення Української Держави
2 Колекція з понад 160 печаток доби Української Народної Республіки (УНР), періоду Української Держави Павла Скоропадського та з часу після проголошення у Львові 30 червня 1941 року Акту відновлення Української Держави
Срібник Київського князя, правителя періоду України-Русі Володимира Великого (988&ndash;1015 років). Срібниками науковці називають монети зі срібла, які карбувалися за часів України-Русі. Інша назва &ndash; &laquo;срібляники&raquo;
3 Срібник Київського князя, правителя періоду України-Русі Володимира Великого (988–1015 років).

Срібниками науковці називають монети зі срібла, які карбувалися за часів України-Русі. Інша назва – «срібляники»
Ще один срібник епохи Київського князя Володимира Великого
4 Ще один срібник епохи Київського князя Володимира Великого
Вірчий знак князів Святослава Хороброго та Ярополка Святославича. Період України-Русі, друга половина Х століття
5 Вірчий знак князів Святослава Хороброго та Ярополка Святославича. Період України-Русі, друга половина Х століття
Вірчий знак Київського князя Володимира Великого. Україна-Русь. 80-90-і роки Х століття
6 Вірчий знак Київського князя Володимира Великого. Україна-Русь. 80-90-і роки Х століття
Вірчий знак князів Ярослава та Судислава Володимировичів. Україна-Русь, 20-30-і роки ХІ століття
7 Вірчий знак князів Ярослава та Судислава Володимировичів. Україна-Русь, 20-30-і роки ХІ століття
Загалом на виставці представлено понад 200 артефактів
8 Загалом на виставці представлено понад 200 артефактів
Плінфа із Тризубом. Стара кладка Луцького замку, ХІV століття
9 Плінфа із Тризубом. Стара кладка Луцького замку, ХІV століття
Таріль. Івано-Франківська область, 1920-і роки
10 Таріль. Івано-Франківська область, 1920-і роки
Велика державна печатка УНР, 1918 рік. Художник &ndash; Василь Кричевський
11 Велика державна печатка УНР, 1918 рік. Художник – Василь Кричевський
Колекцію з понад 160 печаток можна переглянути на мультимедійному екрані
12 Колекцію з понад 160 печаток можна переглянути на мультимедійному екрані
Печатка Української Держави. 1941 рік
13 Печатка Української Держави. 1941 рік
Експозиція розміщена у виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні
14 Експозиція розміщена у виставковому центрі Національного музею історії України у Другій світовій війні
Артефакти періоду Революції гідності
15 Артефакти періоду Революції гідності
В одній із зал можна подивитись відео, як відбувався процес виробництва Тризуба і його монтажу на щит монументу &laquo;Батьківщина-мати&raquo;
16 В одній із зал можна подивитись відео, як відбувався процес виробництва Тризуба і його монтажу на щит монументу «Батьківщина-мати»
Татуювання Тризуба на плечі військового, який відвідав відкриття виставки &laquo;Знак на щиті&raquo;
17 Татуювання Тризуба на плечі військового, який відвідав відкриття виставки «Знак на щиті»
Тризуб на щиті монументу &laquo;Батьківщина-мати&raquo;. Виставка &laquo;Знак на щиті&raquo; триватиме близько року
18 Тризуб на щиті монументу «Батьківщина-мати». Виставка «Знак на щиті» триватиме близько року
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

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