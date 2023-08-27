Зеленський пропонує на час війни прирівняти корупцію до держзради

В Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради, що діятиме до кінця воєнного стану, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе», – сказав президент.

Зеленський сказав, що не знає, чи підтримають цю пропозицію законодавці.

«Чи підтримають це законодавці, я не знаю, але я точно запропоную. Бо ми розвиваємо демократичне суспільство, і дуже важливо не прикручувати гайки, і не дивитися кожного разу на той чи інший кричущий випадок, а запроваджувати системні речі», – наголосив він.

За словами глави держави, парламент отримає дану пропозицію в найближчий тиждень.

«І далі гра на боці парламенту», – додав президент.