Україна почала переговори з Канадою щодо гарантій безпеки – ОП

Україна та Канада почали переговори про двосторонню угоду щодо гарантій безпеки, повідомив Офіс президента.

Переговори проводяться згідно зі Спільною декларацією G7 про підтримку України.

«Координацію перемовин здійснює керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Перший раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква», – йдеться в повідомленні.

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За словами голови Офісу Андрія Єрмака, гарантії безпеки для України «мають бути дієвими» і слугувати перехіним етапом на шляху Києва до вступу в НАТО.

Канада є третьою країною «Групи семи» після Сполучених Штатів Америки та Великої Британії, із якою Україна почала переговори про гарантії безпеки.

Днями президент Володимир Зеленський повідомив про готовність починати переговори про розробку двостороннього документа про гарантії безпеки з Португалією після того, як Лісабон долучився до декларації підтримки України.