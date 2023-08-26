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Саміт БРІКС: про що свідчать поразка та очікування Путіна?

Президент Росії Володимир Путін через відеозв’язок виступає під час саміту БРІКС. Йоганнесбург, ПАР, 24 серпня 2023 року
(Рубрика «Точка зору»)

Черговий саміт лідерів країн БРІКС, що відбувся цього тижня у Південно-Африканській Республіці (ПАР) в Йоганнесбурзі, багато хто зі спостерігачів сприйняв як справжню поразку президента Росії Володимира Путіна.

Й справді: головною задачею російської дипломатії була присутність Володимира Путіна на цій зустрічі після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі видав ордер на його арешт. Для російського президента було необхідним довести, що міжнародне правосуддя не може вплинути на його політичні плани, та й партнери Росії – навіть з тих країн, хто ратифікував Римський статут – будуть вважати за честь вітати у себе російського президента.

Москва, 16 лютого 2023 року. Російський президент Володимир Путін і уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на їх арешт
Москва, 16 лютого 2023 року. Російський президент Володимир Путін і уповноважена при президенті Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова. 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на їх арешт
Замість Путіна був Лавров, а сам президент звертався через відеозв’язок не своїм голосом

Однак не так сталося, як гадалося. Президенту ПАР Сірілу Рамафосі вдалося переконати російського колегу утриматися від подорожі.

В результаті – яка очевидна ганьба! – замість Путіна на саміті був міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, а сам російський президент звертався до учасників зустрічі через відеозв’язок, та ще й не своїм голосом.

Росія як частина Глобального Півдня, а зовсім не Заходу і Європи

Однак на наступному форумі БРІКС російський президент точно зможе бути присутнім, бо цей саміт відбудеться у Росії, а саме в Казані, столиці Республіки Татарстан.

Проведення зустрічі в Казані має продемонструвати: Росія частина Глобального Півдня, а не Заходу і Європи

Місце, як ми розуміємо, також обрали не випадково. Проведення зустрічі у столиці регіону з більшістю мусульманського населення має продемонструвати: Росія все ж таки органічна частина Глобального Півдня, а зовсім не Заходу і Європи.

Але найголовніше для Путіна – виглядати під час цього саміту лідером «незахідного світу», переконувати співвітчизників й самого себе, що ніяка міжнародна ізоляція ані йому самому, ані його країні не загрожує. Тим більше, що в Казані відбудеться перша зустріч «розширеного БРІКС», адже на зустрічі у Південній Африці учасники організації домовилися, що до неї приєднаються ще кілька країн, серед яких Саудівська Аравія, Єгипет, ОАЕ, Іран, Аргентина і Ефіопія.

Отже, вчора ми були свідками дипломатичної поразки Володимира Путіна, а завтра будемо свідками його політичного тріумфу? Не зовсім так.

По-перше, треба усвідомити, що БРІКС – це не організація, яку можна порівняти, скажімо, із Європейським союзом. Це – не спільний ринок, не спільні цінності, не спільні інституції. І з розширенням БРІКС це стане ще більш очевидним.

Що ж обʼєднує ці країни? Їх об’єднує виключно те, що вони – не Захід

Китай і Індія зацікавлені в економічному співробітництві, але мають серйозні політичні суперечності й територіальні претензії. Саудівська Аравія тільки кілька місяців тому відновила дипломатичні відносини з Іраном. Індія, Бразилія, Аргентина, ПАР та Ефіопія є демократичними, в яких останнє слово за народом, при цьому Індія та Ефіопія страждають від невирішених етнічних конфліктів. Саудівська Аравія та ОАЕ – абсолютні монархії. Інші учасники БРІКС – авторитарні країни, проте дуже і дуже різні. КНР – комуністична диктатура. А Іран – теократія, засновники якої давно знищили комуністичну партію й убили тисячі її активістів.

Учасники саміту БІРКС у ПАР: (зіва направо) президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент ПАР Сиріл Рамафоса, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Йоганнесбург, ПАР, 23 серпня 2023 року
Учасники саміту БІРКС у ПАР: (зіва направо) президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, президент Китаю Сі Цзіньпін, президент ПАР Сиріл Рамафоса, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Йоганнесбург, ПАР, 23 серпня 2023 року

Що ж це за союзники такі?

Що ж обʼєднує ці країни? Їх об’єднує виключно те, що вони – не Захід. Однак для розвитку своїх економік без західного світу, без технологічного співробітництва, без постачання та експорту продукції їм все одно не обійтися. Та й тут не все так просто.

Бо Росія і Іран внаслідок своєї політики виявилися ізольованими від співробітництва із Заходом, опинилися під західними санкціями. А інші країни-учасниці БРІКС вибудовують своє співробітництво із Росією та Іраном так, щоб не потрапити під обмеження. Ну й родзинка на тортику. Китай перебуває в жорсткій конкуренції зі США. А Індія прагне посилити своє співробітництво із Сполученими Штатами, щоб спільно конкурувати із КНР. І зовсім не тільки в економіці.

Треба знати про спільність інтересів учасників організації, коли мова йде про путінську воєнну авантюру

Коли стало відомо, що Китай прагне вибудувати особливі стосунки у галузі безпеки у Тихому океані із Соломоновими островами, у Вашингтоні стали посилювати партнерство із Папуа Новою Гвінеєю. Але не тільки у Вашингтоні. Очільник уряду Індії Нарендра Моді також відвідав цю острівну країну й говорив про спільні безпекові інтереси. Так що ж це за союзники такі?

Так що очевидні розбіжності в інтересах між учасниками «незахідного» клубу треба використовувати, щоб обмежити можливості й амбіції Володимира Путіна. На недавній зустрічі у Джидді, де без представників Росії обговорювали перспективи закінчення війни в Україні, були представники всіх інших країн БРІКС. А організовувала цю зустріч Саудівська Аравія, яка тепер стає новим членом організації. Й це також те, що треба знати про спільність інтересів учасників організації, коли мова йде про путінську воєнну авантюру.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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