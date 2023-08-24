До БРІКС запросили Іран і ще п’ять країн

Іран, Саудівську Аравію, Ефіопію, Єгипет, Аргентину й Об’єднані Арабські Емірати запросили приєднатися до організації БРІКС, яка об’єднує Росію, Китай, Індію, Бразилію та ПАР. Цей крок спрямований на посилення впливу блоку, який пообіцяв відстоювати «Глобальний Південь».

Розширення також може прокласти шлях для десятків зацікавлених країн, які бажають вступити до БРІКС у той час, коли геополітична поляризація стимулює зусилля Пекіна й Москви перетворити блок на життєздатну противагу Заходу.

Нові кандидати стануть членами БРІКС 1 січня 2024 року.

Таким чином, в організації офіційно буде 11 держав-учасниць. Як називатиметься група після вступу нових країн, поки не оголосили.

Лідери країн БРІКС, які зустрілися на саміті в ПАР, висловили задоволення у зв’язку з розширенням організації. Лідер Китаю Сі Цзіньпін підкреслив, що до неї приєднуються країни, які мають великий вплив і готові сприяти «миру й розвитку».

Раніше офіційні заявки на вступ до БРІКС подали понад 20 країн, переважно тих, що розвиваються.

Президент Росії Володимир Путін – єдиний із лідерів, який не приїхав на саміт до ПАР. Ця країна є учасницею Міжнародного кримінального суду, за правилами якого Путін, щодо якого видано ордер на арешт, мав бути заарештований на території ПАР.

Влада країни не гарантувала, що цього не станеться. В результаті Путін брав участь у саміті по відеозв’язку, а до Йоганнесбурга прилетів голова МЗС Росії Сергій Лавров.

Більшість країн, що входять і вступають до БРІКС, дотримуються нейтральної позиції стосовно війни Росії проти України, одночасно підтримуючи відносини з Росією та заявляючи про повагу до територіальної цілісності України.