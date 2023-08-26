Президент Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині та загибель українських пілотів.

«Вчора (25 серпня – ред.) у небі над Житомирською областю сталася катастрофа. Троє льотчиків загинули. Серед них Андрій Пільщиков, позивний – «Джус». Український офіцер, один із тих, хто дуже допомагав нашій державі. Дуже! Мої співчуття рідним та близьким, усім, хто знав хлопців», – заявив він.

Глава держави зазначив, що триває розслідування того, що сталося.

«Про деталі говорити зарано. Звичайно, будуть з’ясовані всі обставини. Звичайно, Україна ніколи не забуде кожного, хто захищав вільне небо України», – додав він.

На Житомирщині зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39, повідомив кореспондент Радіо Свобода.

За інформацією Радіо Свобода, два літаки впали в городи приватних будинків, приблизна відстань між ними – 300 метрів. Ніхто з місцевих не постраждав, пошкоджених будинків і людей також не було. Останні уламки літаків військові забрали з місця катастрофи приблизно о 15:30.

За даними Державного бюро розслідувань (ДБР), авіакатастрофа сталася 25 серпня. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіштовхнулися два літаки L-39. Загинули три українських пілоти.

ДБР вже почало кримінальне провадження. Правоохоронці перевірять, чи були літаки у справному стані та чи було дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть діагностику «чорних ящиків».