До декларації G7 про гарантії безпеки приєдналися майже 30 країн – Зеленський

До декларації держав G7 щодо надання гарантій безпеки Україні приєдналися майже 30 країн, розповів президент Володимир Зеленський.

«Станом на сьогодні (26 серпня – ред.) вже понад 20 держав приєдналися до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій Україні. Наша команда працює далі. Зараз майже 30 загалом, разом із «Сімкою». Буде більше», – заявив він.

24 серпня Зеленський після переговорів з португальським президентом Марселу Ребелу де Созою заявив, що Португалія приєдналася до Спільної декларації G7 про підтримку України.

Станом на 18 серпня, за даними Офісу президента, цю декларацію підтримали вже 25 країн.

Декларація передбачає двосторонні домовленості між Києвом та країнами G7 і іншими підписантами для посилення спроможностей оборони і розвідки України. Однією з перших країн, яка приєдналася до цієї декларації, була Норвегія, яка не входить до G7.

Президент України Володимир Зеленський раніше привітав гарантії безпеки, надані країнами «Групи семи», назвавши їх першим випадком формування «фундаменту безпеки для України на шляху до НАТО».