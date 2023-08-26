Сербія відхрестилася від декларації Кримської платформи

Новини щодо приєднання Сербії до Кримської платформи є нібито «маніпулятивними», зазначив міністр закордонних справ Івіц Дачич, повідомляє Politika.

«Є маніпуляції, пов’язані з так званою Кримською платформою, до якої нібито приєдналася Сербія… Прем’єр-міністр брала участь у цій зустрічі через відеозвернення, але ми не схвалювали текст декларації, тому що він виходить за рамки, які є прийнятними для нас», – сказав Дачич.

Міністр додав, що «Сербія засуджує порушення територіальної цілісності України і говорить про необхідність захисту територіальної цілісності на міжнародних майданчиках».

23 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Сербія, а також дві близькосхідні країни – Обʼєднані Арабські Емірати і Бахрейн приєдналися до числа учасників Кримської платформи. Таким чином, за його словами на саміті Кримської платформи, кількість учасників зросла до 67.

Ця організація була створена з ініціативи України у 2021 році для обговорення на міжнародному рівні проблеми окупованого Криму. У серпні 2021 року у Києві пройшов перший саміт, у декларації якого цілями Кримської платформи було названо «мирне припинення тимчасової окупації» території Криму та «відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права».

Цьогорічний саміт – третій за рахунком. Більшість його учасників, зокрема глави МЗС низки західних країн, беруть участь у режимі онлайн, проте деякі лідери, зокрема президент Литви Гітанас Науседа, премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан та премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, а також президенти Португалії та Угорщини, приїхали до столиці України.

Росія з моменту створення ініціативи піддавала її різкій критиці, називаючи Крим своєю невідʼємною територією.

Сербія, з одного боку, засуджує російську агресію, з іншого боку – відмовляється запроваджувати проти Росії санкції. Днями президент Сербії Александар Вучич зустрічався в Афінах із Володимиром Зеленським. Після зустрічі він заявив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України.