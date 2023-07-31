Росія займається пропагандою війни через відеоігри – NYT

Росія поширює провоєнні та проросійські наративи у відеоіграх та на популярних серед геймерів платформах, пише The New York Times з посиланням на групу дослідників.

Так, дослідники виявили понад десяток прикладів прокремлівської пропаганди в іграх Minecraft, Roblox, World of Tanks та World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare та War Thunder.

«Майже всі вони вихваляють перемогу СРСР над нацистською Німеччиною – тему, яку Путін та його радники використовують для підтримки сьогоднішньої війни. Деякі з них мали явні зв’язки з політичними партіями чи державними структурами», – йдеться у статті видання.

Зокрема, у грі Minecraft російські гравці відтворили битву за місто Соледар в Україні, після чого розмістили відеозапис гри у соціальній мережі «ВКонтакте». Крім того, у травні цього року на каналі російської версії гри World of Tanks показали парад танків у Москві в 1945 році, а на популярній ігровій платформі Roblox користувач створив на честь Дня Росії цілу роту військовослужбовців МВС.

Керівник підрозділу з аналізу загроз у Microsoft Клінт Уоттс розповів дослідникам, що російська ПВК «Вагнер» просувала «шкідливі наративи» у Discord та Steam, щоб підтримати погляди Кремля. Дослідники припускають, що, можливо, ПВК також прагнула завербувати людей при величезних бойових втратах. «Пропаганда в основному спрямована на те, щоб представити «Вагнер» та російських військових крутими та грізними», – зазначив Уоттс.

«Ігровий світ – це справді платформа, яка може впливати на громадську думку, впливати на аудиторію, особливо на молодь», – сказала журналістам Таня Беккер, дослідниця з компанії ActiveFence, що спеціалізується на кібербезпеці, яка також виявила кілька прикладів російської пропаганди в Minecraft для The New York Times.

За даними ЗМІ, торік депутати Держдуми РФ пропонували інтегрувати Росгвардію у відеоігри для «поліпшення іміджу відомства». Чи була реалізована ініціатива, наразі невідомо.