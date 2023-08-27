«Почали готувати потужний вересень для України» – Зеленський очікує нових рішень партнерів щодо постачання зброї

Президент України Володимир Зеленський очікує рішень від партнерів щодо постачання озброєнь, про що він написав у неділю у Telegram.

«Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями. Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень. Безпекові гарантії для України. Вже скоро – наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури», – зазначив Зеленський.

Також, за його словами, влада готує українську участь у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної асамблеї ООН, а також саміт перших леді та джентльменів.

«Продовольча безпека світу – незмінний пріоритет. Протягом тижня – кілька нарад із цих питань. Україну чутиме Глобальний Південь. Готуємо нову комунікацію», – додав Зеленський.

Президент каже: «Об’єднаний світ сильніший, ніж агресор. У вересні єдності буде ще більше».

У серпні, серед іншого, Київ отримав від західних партнерів месиджі в контексті повітряної коаліції. Данія, Нідерланди та Норвегія заявили про надання Україні літаків F-16, а також було озвучено, що невдовзі стартують навчання українських пілотів на цих винищувачах.