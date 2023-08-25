Офіс генпрокурора просить Фінляндію видати одного з лідерів «Русича» Петровського Україні

Офіс генерального прокурора підтвердив повідомлення про арешт у Фінляндії російського громадянина, якого розшукують за підозрою в участі в терористичній організації.

За твердженням української прокуратури, чоловіка затримали саме на її запит.

Правоохоронці не називають імені, але обставини вказують на одного з командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» Яна Петровського. Його розшукує Служба безпеки України.

Офіс генерального прокурора додає, що отримав в рамках роботи з Європолом дані про затримання підозрюваного в Гельсінкі міграційною службою Фінляндії, а також про можливість його депортації до Росії.

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«Аби не допустити повернення підозрюваного до Російської Федерації, що унеможливило б його видачу Україні, 15 серпня 2023 року прокурори направили до відповідних органів Фінляндії запит про затримання і тимчасовий арешт особи та надали фінській стороні всю необхідну інформацію для забезпечення арешту», – заявляє відомство.

Зараз СБУ як ініціатор розшуку готує матеріали для його екстрадиції, зазначають у Офісі.

Раніше 25 серпня медіа повідомили, що фінська міграційна служба затримала російського радикального націоналіста Яна Петровського, одного з командирів диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич», яка воює на боці Росії в Україні.

Українські правоохоронні органи звинувачують Петровського, який воював на боці бойовиків угруповання «ДНР», у злочинах, скоєних у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках, у тому числі у тортурах та вбивстві полонених. Ця бойова група брала участь у сутичках з українським добровольчим батальйоном «Айдар» у вересні 2014 року.

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Бійці групи «Русич» задіяні у повномасштабному вторгненні в Україну. На угруповання та її керівників Мільчакова та Петровського у вересні минулого року було США застосували санкції за «особливу жорстокість», вчинену ними під час боїв у Харківській області після початку російської агресії.

У грудні щодо командирів групи «Русич» Євросоюз застосував санкції через ймовірну причетність до ПВК «Вагнер».

Петровського раніше вже затримували у країні Євросоюзу. Це сталося у 2016 році в Норвегії, де він жив з 2004 року. Його перебування в Норвегії було визнано загрозою національній безпеці, і його депортували.