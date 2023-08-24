ОГП: апеляційний суд не змінив вирок одному із засуджених за вбивство Дениса Вороненкова

Київський апеляційний суд залишив незмінним вирок чоловіку, засудженому за пособництво вбивству колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова – про це повідомив Офіс генерального прокурора 24 серпня.

«Прокурором у суді доведено, що 23 березня 2017 року, у день вбивства Дениса Вороненкова, обвинувачений підвозив виконавця до місця вчинення злочину, після чого знищив автомобіль як речовий доказ», – нагадує прокуратура.

Раніше Шевченківський суд Києва визнав фігуранта винним у пособництві в умисному вбивстві та незаконному зберіганні зброї. Його засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Водночас триває розгляд апеляційної скарги Київської прокуратури на вирок іншому обвинуваченому. Йдеться при Олександра Лося, якого суд визнав невинуватим у стеженні за Вороненковим.

Колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень.

Влітку 2017 року правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який підвозив кілера до місця скоєння злочину.

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У жовтні того ж року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, вбивство було скоєне на замовлення Володимира Тюріна, колишнього цивільного чоловіка вдови Вороненкова, Марії Максакової.

Досудове розслідування у справі про вбивство Вороненкова завершилося в травні 2018-го. Суд завершив слідство в серпні 2021-го.

У жовтні 2016 року, програвши на виборах в Держдуму і побоюючись переслідувань з боку ФСБ Росії, Вороненков поїхав в Україну. Через два дні після закінчення своїх повноважень депутата він отримав українське громадянство і дав у Києві свідчення проти експрезидента України Віктора Януковича у справі про державну зраду.