Загибель нацгвардійця в ДТП: суддю Тандира залишили під вартою

Суд відхилив апеляцію судді Олексія Тандира, який збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві, його залишили під вартою, повідомляє «Суспільне».

Суд не задовільнив апеляцію адвокатів Тандира щодо запобіжного заходу. Тому підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до 26 серпня без права внесення застави.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.