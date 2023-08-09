Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Загибель нацгвардійця в ДТП: суддю Тандира залишили під вартою

Підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до 26 серпня без права внесення застави

Суд відхилив апеляцію судді Олексія Тандира, який збив на смерть бійця Нацгвардії на блокпосту у Києві, його залишили під вартою, повідомляє «Суспільне».

Суд не задовільнив апеляцію адвокатів Тандира щодо запобіжного заходу. Тому підозрюваний залишиться під вартою щонайменше до 26 серпня без права внесення застави.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG