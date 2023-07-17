Прокуратура: суддю, якого підозрюють у збитті нацгвардійця в Києві, залишили під вартою

Печерський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу голові Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру, підозрюваному у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинув військовослужбовець Нацгвардії України.

Як повідомляє у фейсбуці пресслужба Київської міської прокуратури, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 26 серпня.

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Наприкінці червня Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний захід Олексію Тандиру, залишивши його під вартою до 21 липня.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП. Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Унаслідок аварії загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.