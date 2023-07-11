Суддя, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві, був за кермом п’яний – висновки експерти

Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя, який на смерть збив на блокпосту в Києві військовослужбовця Національної гвардії України, перебував на момент ДТП у стані алкогольного сп’яніння, повідомляє у вівторок пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Суддя, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах. Проте завдяки судово-психологічній експертизі слідство змогло довести, що суддя в момент смертельного ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДБР, згідно з результатами іншої експертизи, суддя їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/годину.

Наприкінці червня Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід судді Макарівського райсуду Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Тандир залишається під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП. Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Унаслідок аварії загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.