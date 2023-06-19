Апеляційний суд залишив під вартою суддю Тандира

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід судді Макарівського райсуду Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць.



Тандир залишиться під вартою без можливості внесення застави до 21 липня, повідомляє Суспільне.

Державне бюро розслідувань повідомило, що в ніч на 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці. Суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. 27 травня суд відправив його під варту.

Унаслідок ДТП загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.