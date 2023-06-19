Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Апеляційний суд залишив під вартою суддю Тандира

Олексій Тандир залишиться під вартою без можливості внесення застави до 21 липня

Апеляційний суд Києва залишив без змін запобіжний захід судді Макарівського райсуду Олексію Тандиру, якого підозрюють у вчиненні ДТП в стані алкогольного сп’яніння в ніч на 26 травня, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Тандир залишиться під вартою без можливості внесення застави до 21 липня, повідомляє Суспільне.

Державне бюро розслідувань повідомило, що в ніч на 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці. Суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. 27 травня суд відправив його під варту.

Унаслідок ДТП загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG