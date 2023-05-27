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Новини | Суспільство

Смертельна ДТП у Києві: судді Тандиру обрали запобіжний захід

Суд підтримав пропозицію прокуратури та обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня

Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира, який збив насмерть бійця Національної гвардії на блокпосту, повідомляє «Суспільне».

Суд підтримав пропозицію прокуратури та обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що в ніч проти 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко згодом зазначив, що загиблий – 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.

Згодом суд дозволив правоохоронцям примусово тестувати суддю на наркотичні речовини через дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовий Національної гвардії – про це заявила Київська міська прокуратура.

26 травня голові одного із районних судів у Київській області повідомили про підозру за дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовий.

Згодом стало відомо, що у судді, який збив на блокпосту в Києві військовослужбовця Національної гвардії, примусово відібрали біологічні зразки.

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