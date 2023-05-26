У Києві голова одного з райсудів на смерть збив нацгвардійця – ДБР

У Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії – від отриманих травм він загинув на місці, повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань,



Це сталося 26 травня близько півночі.



За даними ДБР, суддю затримали, від проведення огляду на стан сп’яніння він відмовився.

«Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи», – зазначають у відомстві.



Бюро не називає прізвища судді, але, за даними видання «Українська правда», йдеться про голову Макарівського райсуду Олексія Тандира.