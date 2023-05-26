Смертельне ДТП в Києві: суддю-водія дозволили тестувати примусово – прокуратура

Суд дозволив правоохоронцям примусово тестувати суддю на наркотичні речовини через дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовий Національної гвардії – про це заявила Київська міська прокуратура.

За повідомленням, суд задовольнив клопотання прокуратури та дозволив примусове відібрання біологічних зразків у судді, йдеться в повідомленні.

Прокуратура нагадала, що суддя відмовився від тестування на вміст алкоголю та наркотиків, хоча мав «візуальні клінічні ознаки сп’яніння». Відтак заступник керівника столичної прокуратури звернувся до суду щодо примусового відбору біологічного матеріалу.

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Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що вночі проти 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко згодом повідомив, що загиблий – 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.