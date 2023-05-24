Київська міська прокуратура повідомила, що за її клопотанням суд на два місяці обмежив право керування транспортним засобом для підозрюваної у вчиненні ДТП «у стані наркотичного сп’яніння з тяжкими наслідками» депутатки Київради.



«Рішення виніс Шевченківський районний суд Києва у середу, 24 травня. Суд також постановив вилучити у підозрюваної посвідчення водія та здати на зберігання слідчому на час тимчасового обмеження», – повідомила пресслужба прокуратури у фейсбуці.

23 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період з 20:00 до 06:00 на два місяці депутатці Київської міської ради, як повідомила прокуратура, – через «ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння». Хоча у відомстві не вказали прізвища підозрюваної, про кого йдеться стало зрозуміло з допису у фейсбуці депутатки Київради Ярини Ар’євої. Це донька народного депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва і телеведучої Наталки Фіцич.

Ярина Ар’єва заявила, що «не вживала ніяких наркотиків». Сама ж ДТП сталася ще 27 листопада 2022 року в Києві. У прокуратурі повідомили, що потерпіла жінка зазнала численних травм.