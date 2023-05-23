Прокуратура повідомила про підозру депутатці Київради Ар’євій через ДТП. «Сліди наркотиків» у справі вона заперечує

Київська міська прокуратура повідомила про підозру депутатці Київської міської ради «у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння», повідомила у вівторок пресслужба прокуратури.

«Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні прокуратури у фейсбуці.

Повідомляється, що потерпіла жінка зазнала численних травм – перелому плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломів кінцівок, закритої черепно-мозкової травми та інших ушкоджень.

23 травня суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на два місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.

Хоча у відомстві не вказали прізвища підозрюваної, про кого йдеться стало зрозуміло з допису у фейсбуці депутатки Київради Ярини Ар’євої. Це донька народного депутата від «Європейської солідарності» Володимира Ар’єва і телеведучої Наталки Фіцич.

«Я не вживала ніяких наркотиків. Експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через пів року випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через пів року. Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи і це є явно спланована дискредитація», – написала депутатка Київради у фейсбуці.

Ярина Ар’єва розповіла, що ДТП сталося під час «блекауту» і що постраждала жінка «раптово вийшла на дорогу без світловідбиваючих елементів».

ДТП сталася 27 листопада 2022 року в Києві.