У Дрогобичі на Львівщині зіткнулися вантажівка і маршрутка, 12 людей постраждали – поліція

Дванадцятеро людей постраждали у вівторок ввечері внаслідок автомобільної аварії у Дрогобичі Львівської області, повідомила пресслужба управління Нацполіції у Львівській області.

За попередніми даними, близько 17:30 на вулиці Стрийській водій вантажівки «Рено» виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з рейсовим автобусом «Стрий-Дрогобич».

«На момент зіткнення в автобусі перебували 10 пасажирів, попередньо, всі повнолітні. Усіх учасників ДТП доправлено до лікарні, їм надають необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські з’ясовують причини та всі обставини аварії, щоб дати правову кваліфікацію.