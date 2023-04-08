У Молдові перекинувся автобус, який прямував до Києва: дев’ятеро постраждалих

У Молдові 8 квітня злетів із траси автобус, який прямував в Україну, повідомляє видання NewsMaker.

За даними ЗМІ, в автобусі перебувала 21 людина. ДТП трапилась на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40 ранку.

«У Дрокіївському районі перекинувся рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва. Дев’ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги», – розповідають журналісти, посилаючись на Генеральний інспекторат поліції.

Як встановили правоохоронці, водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з’їхав у кювет.

«Попередньо встановлено, що аварія могла статися через технічну несправність транспортного засобу», – повідомили поліцейські.

Унаслідок ДТП на Житомирській трасі в понеділок, 3 квітня, за участю автобуса і кількох легкових автомобілів постраждали троє людей.

7 квітня колишній народний депутат України Володимир Стретович загинув в автомобільній аварії.