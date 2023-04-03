Масштабна ДТП на Житомирській трасі: поліція повідомляє про 3 постраждалих

Унаслідок ДТП на Житомирській трасі в понеділок за участю автобуса і кількох легкових автомобілів постраждали троє людей, повідомив начальник головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

«10 транспортних засобів потрапили в ДТП на Житомирській трасі поблизу Капітанівки. Як попередньо встановили поліцейські Київщини, близько 7:30 потік автомобілів рухався в бік Києва. Водії, які їхали в середній смузі, зупинилися для надання переваги. У цей час водії лівої – також пригальмував. А водій автобуса Setra не зреагував на зміну дорожньої обстановки і допустив зіткнення з автомобілями попереду. Внаслідок цього, попередньо 9 автомобілів зазнали різних ушкоджень. Станом на 8:30, за допомогою на місці події вже звернулись двоє людей – водій авто Mitsubishi та водійка BMW. Ще до 10 осіб отримали синці та забої», – повідомив Нєбитов.

Наразі рух цією трасою ускладнений.

Сьогодні в Україні дощить. У поліції закликають водіїв бути обережними та уважними на дорозі.