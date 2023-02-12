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На Львівщині автомобіль в’їхав у стіну будинку, загинули люди – поліція

У результаті ДТП водій та троє його пасажирок, усі мешканки Львівської області, від отриманих травм померли на місці події

На Львівщині в результаті ДТП загинуло четверо людей, повідомляє пресслужба поліції.

Аварія сталася 12 лютого о 00.45 на одній із вулиць Жовкви.

За даними поліції, за кермом автомобіля Audi Q5 був 28-річний житель Самбірського району. Ймовірно водій не впорався із кермуванням, автівка виїхала за межі проїзної частини, зіткнулася із огорожею і в’їхала у стіну будинку.

Водій та троє його пасажирок від отриманих травм померли на місці події.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

За даними патрульної поліції, на підконтрольних Україні територіях протягом 2022 року сталося 14 622 ДТП, у яких постраждали люди.

Загинула 2 161 людина.

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