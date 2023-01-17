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33 людей постраждали внаслідок масштабної ДТП у Львівській області

Станом на 20:50 рух транспорту на цій ділянці регулюють поліцейські

33 людей постраждали внаслідок ДТП у Львівській області, з них ‒ троє дітей і вагітна жінка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Стан постраждалих ‒ важкий і середньої важкості.

Як повідомляє Нацполіція у Львівській області, близько 17.30 на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Гамаліївка Львівського району вантажівка зіткнулась з маршрутним автобусом. За попередніми даними, вантажний автомобіль «МАН» зіткнувся з маршрутним автобусом БАЗ, який від удару перекинувся на бік. На момент зіткнення у маршрутці перебувало 38 пасажирів.

На місці ДТП працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини, також вирішується питання правової кваліфікації події.

Станом на 20:50 рух транспорту на цій ділянці регулюють поліцейські.

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