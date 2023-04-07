В аварії загинув колишній депутат Володимир Стретович

Колишній народний депутат України Володимир Стретович загинув в автомобільній аварії. Про це повідомили у п’ятницю його колишні колеги Олександр Доній, Михайло Поживанов, а також друзі, які залишають на сторінці Стретовича свої співчуття.

Політику, адвокату Володимиру Стретовичу було 64 роки. Він був депутатом кількох скликань Верховної Ради, входив до фракції «Наша Україна», був соратником Віктора Ющенка, членом партії Християнсько-демократичний союз, викладачем «Києво-Могилянської академії».

В оточенні загиблого не повідомляють подробиць ДТП. Втім, за неофіційними даними, аварія сталася на Житомирській трасі напередодні.

Поліція області, не вказуючи даних учасників ДТП, повідомила про аварію на 146-му кілометрів автодороги Київ-Чоп, поблизу села Кам’янка Житомирського району. Сам Стретович теж був родом із Житомирщини.

«Близько 18:20 зіткнулися автомобілі Toyota RAV під керуванням 67-річного киянина та MAN TGX, за кермом якого перебував 60-річний житель Вінниччини. Транспортні засоби рухались у зустрічних напрямках. Унаслідок ДТП пасажир автомобіля Toyota, 64-річний житель Києва, загинув на місці події. Пасажирки цього ж транспортного засобу, дві 66-річні жительки столиці, з травмами були ушпиталені до реанімаційного відділення Житомирської обласної лікарні. Також медична допомога без ушпиталення надавалась водієві кросовера», – повідомили правоохоронці.

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.