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Поліція: через ДТП зі «швидкою» в Києві постраждав її водій

За даними поліції, інцидент стався близько 11-ої ранку на проспекті Миру в Дніпровському районі Києва (фото ілюстраційне)

У Києві внаслідок ДТП зі «швидкою допомогою» постраждав її водій, повідомила поліція столиці України.

За даними поліції, інцидент стався близько 11-ої ранку на проспекті Миру в Дніпровському районі Києва.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля «Опель» не надав перевагу в русі кареті «швидкої», яка рухалась із увімкненими проблисковими маячками на червоний сигнал світлофора. У результаті зіткнення спецтранспорт перекинувся, а його водій отримав тілесні ушкодження. Особу, транспортування якої здійснювала карета швидкої, негайно передали медикам, які приїхали на виклик. Внаслідок ДТП водій легковика не постраждав», – йдеться в повідомленні.

Правову кваліфікацію події нададуть після встановлення всіх обставин, додали в поліції.

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