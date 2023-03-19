Народний депутат Гевко потрапив у ДТП із загиблим

У неділю, 19 березня, трапилась дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася смертю одного з учасників, йдеться у заяві народного депутата Володимира Гевко в фейсбуці.

«Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли», – повідомив Гевко.

Нардеп повідомив, що наразі співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

«Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе», – написав нардеп.

Володимир Гевко 2019 року був обраний народним депутатом 9-го скликання по 167 округу (Тернопільська область) від партії «Слуга народу» як безпартійний. Від 10 листопада 2019 року – член партії. Заступник голови Комітету з питань бюджету.

1 лютого минулого року у розслідуванні «Не дивись на ДТП» журналіста «Української правди» Михайла Ткача було показано кадри з нагрудної камери поліцейського, де Олександр Трухін просить правоохоронців на місці аварії, щоб вони «відпустили» його з місця ДТП «у ліс», обіцяє за це віддячити, каже, що зателефонує «Денису» (очільникові МВС Денису Монастирському – ред.), відмовляється пройти тест на вміст алкоголю у крові, заповнює протокол з персональними даними «нерозбірливим», як скаржаться патрульні, почерком.

У розслідуванні журналісти беруть інтерв’ю у поліцейського, який розповідає про деталі ДТП, що сталося влітку 2021 року, і поведінку Трухіна того дня.

Після оприлюднення відео народного депутата виключили з партії «Слуга народу», але не з однойменної фракції в парламенті.

7 вересня 2022 року САП повідомила про підозру народному депутату Олександру Трухіну. Сам він написав, що «на вручення підозри з’явився добровільно», «нікуди не втікав і не збирається» та «дає слово співпрацювати зі слідством і брати участь у всіх слідчих діях». Того ж дня Трухін попросив керівництво фракції призупинити його членство у «Слузі народу» на час розслідування.

20 вересня минулого року Вищий антикорупційний суд обрав Олександру Трухіну запобіжний захід у вигляді застави у 49,620 тисяч гривень. Розслідування у справі щодо Трухіна завершилось наприкінці вересня 2022 року.