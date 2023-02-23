У Раді повідомляють, що Трухін написав заяву про складання депутатського мандата

Народний депутат Олександр Трухін написав заяву про складання мандату. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«Заява О. Трухіна по складання мандату народного депутата. Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні», – зазначив Железняк і оприлюднив відповідний текст заяви.

Про те, що Трухін написав заяву про складання депутатського мандата, повідомив і ще один депутат Олексій Гончаренко із «Європейської солідарності».

Сам Олександр Трухін наразі публічної заяви з цього приводу не робив.

22 лютого Вищий антикорупційний суд затвердив угоду зі слідством, на яку пішов народний депутат Олександр Трухін. Суд визнав винним Трухіна у спробі підкупу патрульних поліцейських у справі про ДТП у серпні 2021 року.