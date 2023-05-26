ОГП: експравоохоронець, який вивіз беркутівців з «чорної роти», отримав 10 років тюрми

Колишнього заступника начальника управління оперативних розробок міжрегіонального характеру МВС України, який вивіз співробітників «чорної роти» Беркуту та знищив їх табельну зброю, суд засудив до 10 років ув’язнення, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За повідомленням, суд також позбавив його права обіймати в правоохоронних органах будь-які посади строком на 3 роки та спеціального звання «підполковник міліції».

Експравоохоронця визнали винним в організації вивезення зведеного загону співробітників роти спеціального призначення полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУМВС України в Києві, причетних до вчинення масових вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вул. Інститутській в м. Києві, а також знищенні та приховуванні їх табельної вогнепальної зброї.



«Для цього ввечері 23 лютого 2014 року він організував їх перевезення від місця дислокації ПМОП «Беркут» в Києві до виробничого приміщення одного з проектних інститутів, де їм було надано окреме місце для переховування. Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники «чорної роти» Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали з Києва в напрямку Миколаєва, а частина з них надалі за межі України», – додають в ОГП.

У прокуратурі додають, що він також знищив знаряддя вчинення злочинів – 24 автомати АКМС, 1 снайперську гвинтівку Драгунова, 3 рушниці «Форт-500» та 1 рушницю «Форт-12», які перебували на озброєнні у «беркутівців» та були застосовані щодо учасників акцій протесту. Він розрізав кожну зброю «болгаркою» на 3-4 частини та видалив маркування – серійні номери автоматів та снайперської гвинтівки.



За даними прокуратури, потім експравоохоронець вивіз знищену зброю в район острова Жуків в Києві, де частину втопив в притоці Дніпра, а іншу частину закопав на березі річки Віта.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.