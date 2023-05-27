Смертельна аварія в Києві: ВРП дозволила арештувати суддю Тандира

Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою судді Олексія Тандира, якого підозрюють у смертельному наїзді автомобілем на бійця Національної гвардії в Києві.

Під час засідання у суботу, 27 травня, відповідне рішення підтримали всі 14 членів Вищої ради правосуддя.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що в ніч проти 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко згодом зазначив, що загиблий – 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.

Згодом суд дозволив правоохоронцям примусово тестувати суддю на наркотичні речовини через дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовий Національної гвардії – про це заявила Київська міська прокуратура.

26 травня голові одного із районних судів у Київській області повідомили про підозру за дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовий.

Згодом стало відомо, що у судді, який збив на блокпосту в Києві військовослужбовця Національної гвардії, примусово відібрали біологічні зразки.