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ВРП 27 травня розгляне подання щодо арешту судді через ДТП, в якому загинув нацгвардієць

Початок засідання запланований на 16:00

Вища рада правосуддя повідомила, що на своєму засіданні 27 травня розгляне подання заступника генерального прокурора щодо дозволу на взяття під варту судді – учасника ДТП, внаслідок якого загинув військовий Національної гвардії.

Початок засідання запланований на 16:00.

Державне бюро розслідувань раніше повідомило, що вночі проти 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко згодом повідомив, що загиблий – 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.

Суд дозволив правоохоронцям примусово тестувати суддю на наркотичні речовини, повідомила Київська міська прокуратура. За повідомленням, суддя відмовився від тестування на вміст алкоголю та наркотиків, хоча мав «візуальні клінічні ознаки сп’яніння». Відтак заступник керівника столичної прокуратури звернувся до суду щодо примусового відбору біологічного матеріалу.

В Офісі генпрокурора повідомили, що судді оголосили підозру за фактом скоєння смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

При цьому прокуратура направила звернення до Вищої ради правосуддя з проханням надати згоду на утримання судді під вартою.

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