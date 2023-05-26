ДТП у стані алкогольного сп’яніння: голові райсуду повідомили про підозру

Голові одного із районних судів у Київській області повідомили про підозру за дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовий, повідомляє Офіс генерального прокурора 26 травня.

«За дорученням заступника Генерального прокурора та процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області за фактом скоєння смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння», – зазначається у повідомленні Офісу генпрокурора.

При цьому прокуратура направила звернення до Вищої ради правосуддя з проханням надати згоду на утримання судді під вартою.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило, що в ніч проти 26 травня в Києві голова одного з райсудів області збив військового Нацгвардії, який загинув на місці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко згодом зазначив, що загиблий – 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії.

Згодом суд дозволив правоохоронцям примусово тестувати суддю на наркотичні речовини через дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинув військовий Національної гвардії – про це заявила Київська міська прокуратура.