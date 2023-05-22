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Російські ЗМІ повідомили про ДТП за участі авто патріарха Кирила. РПЦ заперечує

Московський патріарх Кирило (Гундяєв) на засіданні колегії Міністерства оборони Росії. Москва, 21 грудня 2022 року

У Росії в центрі Москви в аварію потрапив автомобіль класу «Аурус» – це авто мало номери, які закріплені за главою РПЦ Кирилом, повідомили російські медіа.

За даними телеграм-каналу Baza, аварія сталася о 6:30 ранку за місцевим часом. Автомобіль «Вольво» виїжджав із провулка, коли зіткнувся з «Аурусом». Унаслідок зіткнення постраждала одна людина, але від госпіталізації вона відмовилася. Чи був в авто глава РПЦ, не повідомлялося.

Згодом пресслужба РПЦ заперечила, що авто Кирила потрапило у ДТП, також на своєму сайті опублікувала нібито трансляцію літургії за участі Кирила.

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