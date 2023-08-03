Загибель нацгвардійця в ДТП: розслідування щодо судді-водія завершили

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо судді, який збив насмерть військовослужбовця на блокпосту в Києві – про це відомство заявило 3 серпня.

Бюро додає, що в рамках розслідування провели 18 експертиз, в тому числі судово-медичні, хімічні та технічні.

«Оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння», – заявила пресслужба відомства.

Попри це, додають у Бюро, судові експертизи підтвердили вміст алкоголю у наданих зразках. Інші експертизи також підтвердили стан сп’яніння.

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«За результатами автотехнічної, трасологічної та технічної експертиз доведено порушення ПДР, недотримання заборон дорожніх знаків та значне перевищення швидкості на момент зіткнення», – йдеться в повідомленні.

Матеріали відкрили стороні захисту для ознайомлення. Підозрюваний вважається невинуватим, доки його провину не встановить рішення суду.

У ніч на 26 травня в Києві на блокпосту голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв ДТП, внаслідок якої загинув 23-річний Вадим Бондаренко, який проходив строкову службу в Національній гвардії. Суддю підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.