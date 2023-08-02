Воєнком на Закарпатті змушував солдат будувати його будинок – ДБР

Військового комісара одного з районів на Закарпатті підозрюють у перевищенні службових повноважень, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За твердженням установи, поточні перевірки територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки показують, що деякі посадовці військкоматів «нехтують своїми прямими обов’язками по службі та заради власної наживи створюють передумови для шкоди національній безпеці».

«Працівники ДБР виявили, що військовий комісар одного з районів на Закарпатті, які народився та навчався на території РФ, змушував вмотивованих та патріотичних підлеглих будувати йому маєток. З початку березня цього року за наказом начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки солдати замість служби проводили будівельні роботи на його маєтку», – заявила пресслужба Бюро.

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Правоохоронці напередодні провели обшуки на будівництві, у помешканні та робочому кабінеті фігуранта. На будівництві виявили трьох солдат, які виконували будівельні роботи.

Крім того, ДБР звітує про вилучення готівки, російських монет і документів про освіту в Росії, «одягу з емблемами СРСР та РФ, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значків, кокард і навіть георгіївської стрічки».

Чоловіку повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень. Стаття передбачає до 12 років ув’язнення в разі визнання винним. Слідчі дії тривають.

Напередодні Міністерство внутрішніх справ повідомило про обшуки в голови Дніпропетровського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки у справі про незаконне збагачення. За час воєнного стану, за даними слідства, він придбав майна на 350 000 доларів США.