Вибух у суді в Києві: ДБР підозрює кількох правоохоронців у недбалості й порушенні статуту

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’ятьом правоохоронцям через випадок в Шевченківському суді, де підірвався підозрюваний.

За повідомленням, в ході експертизи в камері загиблого виявили речовини, ідентичні тим, які спричинили вибух, зокрема, гексоген.

«Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий «пояс шахіда» та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку», – заявили в Бюро.

Слідство встановило, що під час перебування в слідчому ізоляторі та перевезення до суду посадовці київського СІЗО та військові Нацгвардії не обшукали підозрюваного та не перевіряли його речі.

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Відтак трьом працівникам ізолятора повідомили про підозру в службовій недбалості (їм загрожує від двох до п’яти років ув’язнення), двом нацгвардійцям – в порушенні статутних правил (стаття передбачає від трьох до семи років).

ДБР додає, що триває пошук інших причетних до злочину.

5 липня в приміщенні Шевченківського районного суду Києва стався вибух. За попередніми даними правоохоронців, невстановлений вибуховий пристрій підірвав підсудний.

Ним виявився колишній боєць батальйону «Січ» Ігор Гуменюк, обвинувачений у підриві гранати біля Верховної Ради 31 серпня 2015 року, внаслідок чого загинули четверо бійців Нацгвардії, понад 140 людей були поранені. Він від 2015 року перебував у СІЗО, і в день вибуху суд проводив чергове засідання в його справі.

Через вибух у суді були поранені двоє правоохоронців, Гуменюк загинув. У МВС повідомили, що ще з’ясовують, як вибухівка потрапила у приміщення суду.