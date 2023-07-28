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Справу Шарія та ексголови поліції Вінниччини передали до суду – прокуратура

Офіс не називає імен підозрюваних, але обставини вказують на Анатолія Шарія (на фото 2020 року) та Антона Шевцова

Прокурори Вінницької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт українського блогера та колишнього очільника поліції Вінниччини – про це повідомив Офіс генерального прокурора України 28 липня.

Офіс не називає імен підозрюваних, але обставини вказують на Анатолія Шарія та Антона Шевцова. Їх підозрюють у державній зраді за попередньою змовою осіб.

За твердженням слідства, ексголова поліції співпрацював з російськими спецслужбами з 2018 року, перебуваючи на той момент в окупованому Криму.

«Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи», – йдеться в повідомленні.

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Підозрюваний блогер, за повідомленням ОГП, проживає в Іспанії з 2019 року, де «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

«Екскерівник обласної поліції до співпраці з ФСБ РФ залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту», – заявляє пресслужба відомства.

Служба безпеки України в липні повідомила про нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитів українських полонених.

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За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю., а комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.

У травні 2022 року Шарія затримували на запит України за підозрою в держзраді, але відпустили під підписку про невиїзд. Шарій має відзначатися в суді двічі на місяць, у нього забрали паспорт і заборонили залишати територію Іспанії. Він очікує на рішення про видачу Україні.

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