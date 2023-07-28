Справу Шарія та ексголови поліції Вінниччини передали до суду – прокуратура

Прокурори Вінницької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт українського блогера та колишнього очільника поліції Вінниччини – про це повідомив Офіс генерального прокурора України 28 липня.

Офіс не називає імен підозрюваних, але обставини вказують на Анатолія Шарія та Антона Шевцова. Їх підозрюють у державній зраді за попередньою змовою осіб.

За твердженням слідства, ексголова поліції співпрацював з російськими спецслужбами з 2018 року, перебуваючи на той момент в окупованому Криму.

«Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи», – йдеться в повідомленні.

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Підозрюваний блогер, за повідомленням ОГП, проживає в Іспанії з 2019 року, де «організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту».

«Екскерівник обласної поліції до співпраці з ФСБ РФ залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби. Спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту», – заявляє пресслужба відомства.

Служба безпеки України в липні повідомила про нову підозру блогеру Анатолію Шарію, який, як стверджують у спецслужбі, допомагав ФСБ робити постановочні відео з допитів українських полонених.

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За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю., а комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі. Ним виявився ексочільник головного управління Нацполіції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.

У травні 2022 року Шарія затримували на запит України за підозрою в держзраді, але відпустили під підписку про невиїзд. Шарій має відзначатися в суді двічі на місяць, у нього забрали паспорт і заборонили залишати територію Іспанії. Він очікує на рішення про видачу Україні.