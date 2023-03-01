«Підготував для ФСБ РФ план диверсій в Україні». Екскерівника поліції Вінниччини підозрюють у держзраді

Колишньому начальнику Головного управління Нацполіції у Вінницькій області повідомили про підозру у державній зраді, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
За даними слідства, після 24 лютого 2022 року експоліцейський особисто розробив та надіслав куратору з ФСБ РФ план проведення диверсійної роботи на території України.
Також правоохоронці встановили співпрацю підозрюваного з лідером та депутатами забороненої проросійської політичної партії «Партія Шарія».
Як повідомляють в Офісі генпрокурора, колишній правоохоронець, перебуваючи у 2018 році в тимчасово окупованому Криму, надавав куратору з ФСБ РФ інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які, на його думку, можуть бути використані для ведення підривної діяльності проти України.
Зокрема, за даними слідства, була передача даних про керівників громадських організацій ветеранів АТО/ООС, пенсіонерів підрозділів Збройних Сил, спецслужб та правоохоронних органів з їхніми персональними даними та контактами.
У лютому генпрокурор Андрій Костін заявив, що наразі розслідується понад 16 800 злочинів проти основ національної безпеки. Йдеться про державну зраду, колабораційну діяльність, коригування ворожого вогню та інші види сприяння агресору.
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