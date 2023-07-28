Суд обрав запобіжний захід ексдепутатові Арістову – ДБР

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому народному депутату від владної фракції «Слуга народу» Юрію Арістову, підозрюваному у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, у вигляді особистого зобов’язання, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

«Працівники ДБР встановили, що народний обранець вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування і часу повернення до України. Це було зроблено для організації відпочинку нардепа з родиною в одному із фешенебельних готелів у Мальдівській Республіці. ДБР розслідує законність цього «візиту» народного депутата на Мальдіви під час війни. Слідчі Бюро з’ясовують, яким чином народний депутат України зміг опинитися на курортному відпочинку, попри заборону на виїзд посадовцям за кордон», – йдеться в повідомленні.

ДБР не називає імені депутата, але з обставин справи випливає, що йдеться про Юрія Арістова.

25 липня він подав заяву про складання повноважень. Це сталося після того, як публічною стала інформація про відпочинок Арістова на Мальдівах. 27 липня Верховна Рада достроково припинила його повноваження.

Пізно ввечері 24 липня видання «Слідство.Інфо» повідомило, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем. Сам Арістов не відповів на дзвінки журналістів, його помічниця теж не дала відповіді на запит.

Генеральний прокурор повідомив нардепу Арістову про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). За даними слідства, для виїзду за межі України Арістов вніс неправдиві дані до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети і країни «службового відрядження».