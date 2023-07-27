Арістова позбавили депутатського мандата

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата від владної фракції «Слуга народу» Юрія Арістова. Відповідне рішення на засіданні 27 липня підтримали 320 парламентарів, повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Ірина Геращенко в своїх телеграм-каналах.

«У нас новий антирекорд по кількості нардепів у парламенті – 403», – написав Железняк.

25 липня Юрій Арістов подав заяву про складання повноважень – після того, як публічною стала інформація про його відпочинок на Мальдівах. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Пізно ввечері 24 липня видання «Слідство.Інфо» повідомило, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем.

Сам Арістов не відповів на дзвінки журналістів, його помічниця теж не дала відповіді на запит.