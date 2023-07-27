Арістову, який відпочивав на Мальдівах під час війни, повідомлено про підозру

У Службі безпеки повідомили про підозру політику, який на час свого депутатства у Верховній Раді, ігноруючи заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни, відпочивав на островах в Індійському океані.

«На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор повідомив нардепу про підозру за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення). Мова йде про діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки», – повідомляє ввечері 27 липня пресслужба СБУ.

У відомстві не вказують імені політика, але з опису повідомлення зрозуміло, що йдеться про Юрія Арістова, чиї депутатські повноваження сьогодні вдень достроково припинила Верховна Рада.

«Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину», – повідомляє СБУ.

24 липня видання «Слідство.Інфо» повідомило, що заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у пʼятизірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Працівники курорту підтвердили, що Арістов справді був їхнім гостем. Сам Арістов не відповів на дзвінки журналістів, як і його помічниця.

В СБУ кажуть, що для нелегального виїзду за межі України Арістов вніс неправдиві дані до офіційних документів для виїзду за кордон. Зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження».

«За даними слідства, у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни. Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 року включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався. Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки», – зазначили в СБУ.

Після розголосу справи Юрій Арістов сам подав заяву про складання депутатських повноважень, яка у підсумку була підтримана в парламенті. Обирався Арістов до Ради від нині владної партії «Слуга народу».