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Одеса: через вибух гранати в Будинку профспілок загинула людина

Національна поліція повідомила, що на місці працюють правоохоронці, обставини події встановлюються

У Будинку профспілок в Одесі пролунав вибух, повідомила міська рада 28 липня.

«За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина», – заявила пресслужба ради.

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Національна поліція повідомила, що на місці працюють правоохоронці, обставини події встановлюються.

«Більш детальна інформація буде надана згодом», – йдеться в повідомленні.

У травні цивільний підірвав гранату в квартирі Деснянського району Києва, його затримали.

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