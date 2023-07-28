Одеса: через вибух гранати в Будинку профспілок загинула людина

У Будинку профспілок в Одесі пролунав вибух, повідомила міська рада 28 липня.
«За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. У результаті загинула людина», – заявила пресслужба ради.
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Національна поліція повідомила, що на місці працюють правоохоронці, обставини події встановлюються.
«Більш детальна інформація буде надана згодом», – йдеться в повідомленні.
У травні цивільний підірвав гранату в квартирі Деснянського району Києва, його затримали.
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