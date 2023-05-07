У Києві чоловік підірвав гранату в квартирі, йому загрожує до семи років в’язниці – поліція

У Деснянському районі столиці цивільний підірвав у квартирі гранату, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Київ.

«Сьогодні (7 травня – ред.) до поліції Києва надійшла інформація, що в квартирі на вулиці Лісківській вибухнула граната. За вказаною адресою оперативний черговий негайно скерував наряди поліції, слідчо-оперативну групу та лікарів», – пише пресслужба.

Згідно з попередньою інформацією, граната здетонувала через необережне поводження, чоловіка затримали. У поліції кажуть, що потерпілих внаслідок події немає.

«Відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України чоловікові загрожує позбавлення волі строком до семи років», – уточнили правоохоронці.