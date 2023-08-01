Правоохоронці повідомили нові деталі у справі про вбивство активіста Вербицького та журналіста Веремія

Державне бюро розслідувань повідомило про завершення досудового розслідування щодо трьох осіб («тітушок»), причетних до вбивства активіста Юрія Вербицького та журналіста В’ячеслава Веремія під час Революції Гідності.

«Слідчі Бюро зібрали неспростовні докази злочинів трьох так званих «тітушок» під час Революції Гідності у 2013-2014 роках. Підозрювані обвинувачуються у вбивстві активіста Юрія Вербицького та журналіста В’ячеслава Веремія. Також їм інкримінуються замахи на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень. Один з фігурантів також звинувачується у колабораційній діяльності. Колишній віцепрезидент Донецької федерації боксу прийняв «пропозицію» окупантів і став почесним президентом федерації боксу терористичної організації «ДНР». Він активно просував в інформаційному просторі наративи країни-агресора. За оперативною інформацією, колаборант причетний до створення етнічної приватної військової компанії, яка сформована у РФ після початку повномасштабного вторгнення. Двоє інших фігурантів також переховуються від українського правосуддя на території Росії», – розповіли у ДБР.

Фігурантам інкримінується вчинення кримінальних злочинів, зокрема за статтями умисного вбивства та колабораційної діяльності. Також їм інкримінуються замахи на вбивство інших протестувальників, викрадення, катування та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Учасника Євромайдану Юрія Вербицького викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського у Києві. Його вивезли за місто, катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

Журналіста газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.