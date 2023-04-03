Суд засудив одного з викрадачів Вербицького і Луценка, але звільнив від ув’язнення

Шевченківський суд визнав Олександра Медвідя винним у викраденні Юрія Вербицького і Ігоря Луценка – про це повідомляє об’єднання «Адвокатська дорадча група», яке займається справами Небесної сотні, 3 квітня.

Суд визнав Медвідя у незаконному викраденні за попередньою змовою осіб і призначив йому п’ять років ув’язнення.

«При цьому (суддя – ред.) Лідія Щебуняєва змінила кваліфікацію злочину, який Медвідю інкримінувала прокуратура – замість ч. 3 ст. 146 у вироку ч. 2 ст. 146 Кримінального Кодексу. Це означає, що Суд не побачив тяжких наслідків викрадення – заподіяння фізичного болю потерпілим і смерть Юрія Вербицького», – йдеться в заяві.

Як наслідок, суд звільнив обвинуваченого від покарання у зв’язку зі «сплином строку давності» злочину середньої тяжкості, тоді як обвинувачення прокуратури кваліфікувалися як тяжкий злочин.

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Суд також частково задовольнив позов Ігоря Луценка та призначив стягнути 200 тисяч гривень моральної шкоди та близько 50 тисяч гривень матеріальної шкоди та судових витрат.

«Цивільний позов брата Юрія – Сергія Вербицького суд залишив без розгляду у зв’язку зі смертю Сергія Вербицького», – додають адвокати.

Це четвертий вирок у справі про викрадення Вербицького та Луценка, один із них оскаржується. У судах триває розгляд ще щодо 14 людей: 12 цивільних та двох колишніх правоохоронців.

Учасників Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Обох майданівців вивезли за місто, їх катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.