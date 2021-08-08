Обвинувачені у викраденні і катуванні Луценка і Вербицького вийшли на свободу

Дві особи, обвинувачені у викраденні та катуванні під час Революції гідності активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, залишили слідчий ізолятор, оскільки в цей час щодо них закінчився термін дії запобіжного заходу. Про це повідомила журналістка Ольга Худецька, яка на власні очі бачила вихід одного з обвинувачених опівночі 8 серпня.

«Судді у справі викрадення, катування Ігоря Луценка і Юрія Вербицького вирішили сходити дружно у відпустку саме тоді, коли закінчувався запобіжний у двох обвинувачених, Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінували участь у злочинній організації та власне виконання злочину… Новотного ми застали на виході з СІЗО – його випустили рівно о 00:01 після спливу строку запобіжного заходу», – вказала Худецька.

«Мисливого ми знайшли в Печерському суді – він отримав нову підозру від ДБР і прокурорів, і суд тепер вирішує чи брати його знов під варту вже за новою підозрою», – додала журналістка.

В Офісі генерального прокурора 6 серпня заявили, що така ситуація склалася через «недотримання суддями Білоцерківського міськрайонного суду Київської області вимог статті 186 КПК України щодо строків розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу».

Як повідомили в ОГП, обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні 1 липня цього року надійшов на розгляд Білоцерківського міськрайонного суду Київської області.

«Підготовче судове засідання у цій справі, призначене на 9 липня, не відбулося через неявку захисників обвинувачених, при цьому клопотання прокурора про залучення адвокатів з Центру безоплатної правової допомоги визнано судом передчасним. Того ж дня прокурор звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно обвинувачених запобіжного заходу, в якому поставив питання про їх подальше тримання під вартою. Незважаючи на те, що стаття 186 КПК України передбачено невідкладний розгляд таких клопотань, але не пізніше 72 годин, суд призначив наступне судове засідання лише на 21 липня», – йшлося в повідомленні.

За даними прокуратури, 21 липня колегія суддів, не розглядаючи вказане клопотання, натомість ухвалила рішення, яким, «попри наявність ухвали Київського апеляційного суду про визначення підсудності у даному кримінальному провадженні за Білоцерківським міськрайонним судом і встановлену Кримінальним процесуальним кодексом заборону спорів про підсудність між судами, направила кримінальне провадження до Київського апеляційного суду для передачі іншому суду. Фактично ж справу скеровано до Київського апеляційного суду лише 26 липня».

Далі, повідомляють в ОГП, Київський апеляційний суд 4 серпня констатував безпідставність піднятого Білоцерківським міськрайонним судом питання про зміну підсудності, і справу повернули до вказаного суду для продовження судового розгляду.

«5 і 6 серпня головуючою у справі призначено судові засідання, що не відбулися через відпустку двох членів колегії, які відмовилися відкликатись із відпустки. У зв’язку з цим та зважаючи на те, що термін тримання обвинувачених під вартою спливає 7 серпня 2021 року, прокурором та представниками потерпілих заявлені клопотання про здійснення додаткового авторозподілу для заміни в порядку, передбаченому законом, відсутніх суддів, на які офіційної відповіді з суду досі не отримано», – заявили у прокуратурі.

У Білоцерківському міськрайонному суді відмовилися коментувати ситуацію на прохання Радіо Свобода і попросили оформити інформаційний запит.

Учасників Євромайдану Юрія Вербицького та Ігоря Луценка викрали 21 січня 2014 року з Олександрівської лікарні, куди Луценко привіз Вербицького після поранення під час сутичок на вулиці Грушевського. Обох майданівців вивезли за місто, їх катували і покинули в лісі на морозі. 22 січня тіло Вербицького виявили в лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.